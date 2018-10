Lavori Enel a Perugia, niente corrente elettrica: la mappa delle vie e gli orari

Nuovi lavori Enel a Perugia, nella zona di Elce. Dopo l’intervento alla cabina “Università” eseguito a fine settembre, domenica 14 ottobre l’azienda elettrica effettuerà un lavoro analogo per il restyling della cabina elettrica Elce 2, che si trova al centro dell’area compresa tra via degli Olivi, via Annibale Vecchi, via Corliano Monti, via Alessio Lorenzini, via Beatrice, fino a strada Ponte d’Oddi.

Le operazioni - spiega Enel - devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domenica, dalle 6 alle 10.

Ecco l'elnco delle vie interessate: via degli Olivi civ. 2, da 8 a 12, 18, da 22 a 24, da 28 a 34, da 34/b a 34/c, da 34/e a 42, da 46 a 52, da 56 a 62/a, 62/d, 66, 72, 78, da 1 a 7, da 11 a 13, da 17 a 19/a, 19/c, da 23/f a 23/g, 23/i, 23/m, 23/o, da 23/q a 33, 39, da 43 a 45, sn (senza numero); via Vecchi civ. da 35 a 37, da 51 a 51/c, 51/e, da 51/g a 57, da 63 a 69, da 73 a 73/a, da 73/d a 73/e, sn; via Monti civ. da 4 a 10, da 1 a 3, 7, da 25 a 27, da 33/f a 37; via Lorenzini civ. da 6 a 8/h, 8/l, 8/p, da 1 a 9, 15; via Beatrice civ. 9; strada Ponte d’Oddi sn.