Lavori Enel a Perugia, case senza elettricità: la mappa delle vie e gli orari

Una mattinata senza energia elettrica per alcune abitazioni e negozi di Montebello e San Sisto. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, il 7 luglio effettuerà due interventi per il potenziamento del sistema elettrico per le due aree perugine. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani (martedì 7 luglio), a partire dalle 8:30 con conclusione entro la mattinata: nel caso di Montebello, l’area del “fuori servizio” riguarderà poche utenze di strada Tuderte, via Santa Chiara, via Frate Sole, via San Damiano, via Rivotorto; nella circostanza di San Sisto, invece, saranno coinvolti pochi civici di viale San Sisto e via Rossini.

I tecnici interverranno sugli impianti elettrici di bassa tensione, che portano elettricità alle abitazioni e agli esercizi commerciali, installando nuove apparecchiature di ottimizzazione tecnologica, con particolare attenzione al decoro urbano, alla sostenibilità e all’innovazione, ed effettuando nuove connessioni alla rete elettrica. Le squadre operative dell’azienda elettrica ottimizzeranno anche l’assetto di rete nelle zone coinvolte, in modo da garantire una distribuzione dell’energia equilibrata ed efficiente.