Lavori Enel a Perugia e Deruta, case senza elettricità per alcune ore: gli orari e le vie interessate

Lavori Enel a Perugia e Deruta, quelli in programma per giovedì 13 e venerdì 14 febbraio. Domani, nella zona perugina compresa tra via delle Sorgenti, via Piervittori, via San Galigano e limitrofe, i tecnici dell’azienda elettrica installeranno elementi di ottimizzazione tecnologica nella cabina ed eseguiranno anche alcuni spostamenti di prese elettriche e nuove connessioni alla rete di clienti privati. Per eseguire i lavori domani verrà interrotto momentaneamente il servizio elettrico dalle ore 8:30 alle 12:30 .

Venerdì a Deruta, nella zona di Ponte Nuovo, invece, le squadre operative di E-Distribuzione, in collaborazione con una ditta specializzata, eseguiranno un’operazione di taglio delle piante interferenti con la linea elettrica aerea di media tensione. L’intervento (all’interno dell’area di propria competenza adiacente alle linee) concordato con gli enti preposti, servirà ad evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche. Anche a Deruta verrà interrotto il servizio elettrico dalle 8.30 alle 12.30 in via Nespolo, via Sasso, via del Mandorlo, via San Cristoforo in zona Ponte Nuovo.