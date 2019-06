Ancora lavori Enel a Perugia, case senza elettricità: la mappa delle vie e gli orari

Ancora lavori Enel a Perugia: domani (giovedì 27 giugno) e venerdì 28 giugno l’azienda elettrica eseguirà interventi diversi nelle zone di Madonna Alta (domani), Settevalli e Ponte Felcino (venerdì).

I tecnici di E-Distribuzione, spiega Enel, sottoporranno a restyling gli impianti di bassa tensione, che forniscono elettricità alle abitazioni e agli esercizi commerciali, attraverso la sostituzione della componentistica con apparecchiature automatizzate che garantiranno continuità ed efficienza del servizio elettrico. Nel caso di Madonna Alta, il lavoro sarà più lungo perché l’intervento interesserà la cabina, mentre in via Settevalli e via dei Mestieri a Ponte Felcino saranno coinvolti soltanto impianti di piccola taglia.

Ecco la mappa delle vie e gli orari: Perugia, giovedì 27 giugno, dalle ore 8:15 alle 16:00, via di Madonna Alta civ. da 46 a 48, 54; via Armando Diaz sn (senza numero); via Toti civ. 2, 26, 32, 38, da 1 a 5, da 13 a 17, 21, da 27 a 31, 43, da 53 a 61, 69, sn.

Perugia, venerdì 28 giugno, dalle ore 8:00 alle 11:00, via Settevalli civ. 324, da 324/c a 324/d, 324/g, sn; via dell’Acacia civ. 2, 9, sn; via Dottori sn.

Perugia, venerdì 28 giugno, dalle ore 11:00 alle 13:00, via dei Mestieri civ. 13, sn; via Borgioni civ. 4, 8, da 18 a 22, da 7 a 11, 13/f, sn; via Ravenna sn.