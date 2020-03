Lavori Enel a Perugia, case senza elettricità: la mappa delle vie e gli orari

Lavori Enel a Perugia, case senza eletticità. Interventi di E-Distribuzione per il rinnovo impianti e potenziamento del sistema elettrico a Perugia, con particolare riferimento alla zona di Colombella Alta (domani), a quella compresa tra Cordigliano, Monte Bagnolo e San Matteo (giovedì) e a Ponte San Giovanni (venerdì).

Lavori Enel a Perugia, la mappa delle vie e gli orari

Perugia, Colombella Alta, mercoledì 4 marzo, dalle ore 8:30 alle 12:30, strada Colombella Alta civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e/o dispari) 7, sn (senza numero); strada col Martino del Monte civ. da 18 a 20, 3, 3/p, 3/s, da 3/u a 5, 13, da 17 a 19, sn; via Ascoli Piceno civ. 10, 9, 71/e; via Jesi civ. 5, 5/g, 83, sn.

Perugia, zona Cordigliano – Monte Bagnolo – San Matteo, giovedì 5 marzo, dalle ore 8:30 alle 15:00, strada Monte Bagnolo civ. 8/d, da 8/g a 8/h, da 8/l a 8/n, da 8/p a 10/b, da 10c a 10d, da 10f a 10i, da 10l a 12a, 14, da 86/s a 86/v, 88/c, da 13 a 15, da 15g a 15i, 15m, da 15/o a 15/o1, 21, 25c, 891, sn (senza numero); strada di San Marino civ. da 2a a 2bis, 12, 12bis, 16, 68, da 1m a 5, 9, da 13 a 15, 15b, da 15d a 15e, sn; via Quattro Cipressi civ. 8/f, sn; strada Ponte Rio Ponte Pattoli civ. 20, 86; via delle Ghiande civ. 13/b; via del Fienile civ. 21, via del Cielo sn; strada Colomba Pecorari sn; strada Cordigliano civ. 10, da 10/g a 10/h, da 88/c a 88/d, da 92 a 94, 98, 1, da 15 a 17, da 55 a 57, 57/i, sn.

Perugia, Ponte San Giovanni, venerdì 6 marzo, dalle ore 8:30 alle 15:30, via Volta civ. da 100 a 102, 3/f, sn (senza numero); via Benucci sn; via della Tecnica sn.