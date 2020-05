Lavori Enel a Perugia, niente corrente elettrica nelle case: la mappa delle vie e gli orari

Ancora lavori Enel a Perugia. Domenica 3 maggio e lunedì 4 maggio e-Distribuzione effettuerà un intervento urgente di manutenzione, potenziamento e sicurezza del sistema elettrico nel territorio comunale di Perugia, nelle zone di Colombella, Pieve Pagliaccia, Bosco e Lidarno.

Lavori Enel a Perugia, la mappa delle vie e gli orari

Domenica 3 maggio, a partire dalle 8:30 con conclusione entro la mattinata, pochi civici di via dei Ceraioli, strada Col Martino del Monte, strada Colombella Alta, via delle Marche, via Jesi, strada dei Palazzi

Lunedì 4 maggio, a partire dalle 8:30 con conclusione nel primo pomeriggio, pochi civici d via Monte del Bosco, strada dei Pecorari, strada del Bosco, strada Eugubina.