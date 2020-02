Nuovi lavori Enel a Perugia, case senza elettricità: la mappa delle vie e gli orari

Nuovi lavori Enel a Perugia. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che domani (giovedì 27 febbraio) e venerdì 28 febbraio effettuerà due interventi distinti per giorni ed orari di manutenzione, per il potenziamento e la sicurezza degli impianti elettrici a Perugia, rispettivamente nelle zone di Montevile (domani) e Ripa (venerdì).

"Domani a Montevile - spiega E-Distribuzione - , su segnalazione di un cliente, le squadre operative di E-Distribuzione, in collaborazione con una ditta specializzata, eseguiranno un’operazione di deramificazione e taglio delle piante interferenti con la linea elettrica aerea di media tensione, nella fascia di rispetto di competenza E-Distribuzione adiacente alla linea. L’attività di taglio piante, concordata con gli enti preposti, è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche. E-Distribuzione può operare all’interno dell’area di propria competenza adiacente alle linee, mentre fuori da essa non può intervenire e non ha responsabilità. Allo stesso modo, i privati sono tenuti a intervenire nelle aree di proprietà ove transitino linee elettriche dopo apposita segnalazione e richiesta a E-Distribuzione per mettere fuori servizio gli impianti e consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza".

Venerdì nell’area di Ripa, invece, "i tecnici dell’azienda elettrica installeranno elementi di ottimizzazione tecnologica nella cabina denominata “Osteria”, che fornisce alimentazione elettrica all’area citata, ed eseguiranno anche alcuni spostamenti di prese elettriche nonché la sostituzione di un sostegno che risulta inclinato".

Le operazioni, spiega Enel, "devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiede due interruzioni temporanee del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato per domani (giovedì 27 febbraio), dalle ore 13:30 alle 16:00, a Montevile, con coinvolgimento di pochissimi civici di strada di Montevile e strada Casaglia, e per venerdì 28 febbraio, dalle ore 8:30 alle 14:00, a Ripa per pochissime utenze di via Fabrianese".