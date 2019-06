Lavori Enel a Perugia, case senza elettricità: la mappa delle vie e gli orari

Nuovi lavori Enel a Perugia, case senza elettricità: lunedì 24 giugno E-Distribuzione eseguirà interventi diversi nelle zone di Ponte Felcino e di Porta Pesa (in quest’ultima circostanza conclusione lavori martedì 25 giugno).

Ecco la mappa delle vie e gli orari: lunedì 24 giugno, dalle ore 8:30 alle 16:00, alcuni civici di via del Pagliaio, via Feliziani, strada di San Marino, via del Fienile, via del Barcone. Lunedì 24 giugno dalle ore 6:30 alle 10:00, e martedì 25 giugno dalle ore 15:00 alle 17:00, alcuni civici di corso Bersaglieri, via Dal Pozzo, via del Pasticcio, largo di Porta Pesa, via dell’Asilo, via XIV Settembre, via Brunamonti, via del Geranio, via del Cane, via delle Clarisse, via del Sacco, via del Carmine, viale Sant’Antonio, via della Pergola, via della Formica, via dei Lanari, via del Melo, via Abruzzo.

Nel primo caso, spiega Enel, nell’area di Ponte Felcino (strada San Martino e vie limitrofe), "sarà eseguita un’operazione di deramificazione e taglio delle piante interferenti con la linea elettrica aerea di media tensione, nella fascia di rispetto di competenza E-Distribuzione adiacente alla linea. L’attività di taglio piante, concordata con gli enti preposti, è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche. E-Distribuzione può operare all’interno dell’area di propria competenza adiacente alle linee, mentre fuori da essa non può intervenire e non ha responsabilità. Allo stesso modo, i privati sono tenuti a intervenire nelle aree di proprietà ove transitino linee elettriche dopo apposita segnalazione e richiesta a e-distribuzione per mettere fuori servizio gli impianti e consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza".

Nell’altro caso, invece, i tecnici di E-Distribuzione rinnoveranno la cabina “Porta Pesa”, "che trasforma l’energia elettrica da media a bassa tensione e la distribuisce ad esercizi commerciali ed abitazioni: gli impianti saranno sottoposti a restyling attraverso la sostituzione della componentistica con innovativi interruttori motorizzati che consentiranno di automatizzare il sistema elettrico portando benefici alla qualità del servizio elettrico in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio. In questo caso, l’intervento è più complesso: per limitare quanto possibile i disagi alla clientela, i lavori inizieranno alle 6:30 e termineranno alle 10:00 di lunedì 24 giugno, per concludersi con le operazioni di connessione delle nuove apparecchiature martedì 25 giugno, dalle ore 15:00 alle 17:00".