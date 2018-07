Lavori Enel a Perugia, case senza elettricità per due giorni: la mappa delle vie e gli orari

Nuovi lavori Enel a Perugia: lunedì 23 luglio la società elettrica effettuerà un intervento per il restyling della cabina elettrica “Beccaria” che fornisce alimentazione elettrica all’omonima via Cesare Beccaria agli incroci con via Telesio, via Vailati, via e piaggia dei Filosofi fino all’altezza di viale Roma.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono una durata di due giorni perché sono di natura complessa: per questo E-Distribuzione installerà un gruppo elettrogeno, al fine di garantire il servizio elettrico alle utenze dell’area interessata dai lavori: soltanto per l’attivazione e la rimozione del gruppo elettrogeno saranno necessarie brevi interruzioni, rispettivamente all’interno delle fasce orarie 8:30-11:30 di lunedì 23 luglio e 14:30-17:30 di martedì 24 luglio, per gruppi ristretti di civici delle vie.

L’impianto, che trasforma l’energia da media a bassa tensione per portarla ad attività, esercizi commerciali e abitazioni, sarà rinnovato attraverso la sostituzione della componentistica elettromeccanica. Nel dettaglio, le squadre operative di E-Distribuzione doteranno la cabina di nuovi interruttori e sezionatori motorizzati che consentiranno di automatizzare il sistema elettrico, migliorando così la qualità del servizio sia in situazioni ordinarie, grazie a una migliore efficienza e a un assetto più equilibrato dei carichi elettrici, sia in caso di disservizio quando sarà possibile isolare il solo tratto di linea danneggiato e restituire immediatamente elettricità al resto delle utenze tramite manovre telecomandate della rete elettrica.