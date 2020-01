Lavori Enel a Perugia, case senza elettricità: la mappa delle vie e gli orari

Nuovi lavori Enel a Perugia. E-Distribuzione mercoledì 22 gennaio interverrà per un potenziamento alla cabina “Aiglon” di Ponte San Giovanni, nodo 'strategico' per l’alimentazione dell’area di via della Scuola e vie limitrofe.

Come spiega E-Distribuzione "la cabina, che trasforma l’energia elettrica da media a bassa tensione e la distribuisce ad attività artigianali, esercizi commerciali e abitazioni, sarà sottoposta a restyling completo attraverso la sostituzione di tutti gli scomparti di impianto che saranno completamente rinnovati con nuove apparecchiature motorizzate, grazie alle quali migliorerà la qualità e la continuità del servizio elettrico".

Le operazioni, spiega Enel, "devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani, mercoledì 22 gennaio, dalle ore 8:30 alle 15:30 tra via della Scuola, via del Volo, via Manzoni, via Giacanelli, via Quintina, via della Lancia, via San Giovanni Battista, via Cestellini, via della Barca, via Maremmani".

Sempre a Perugia, domani si svolgerà un intervento più circoscritto nella frazione di Parlesca (dalle ore 9:00 alle 12:30) per la sostituzione di un tratto di cavo aereo danneggiato in via Madonna del Popolo, mentre giovedì 23 gennaio saranno effettuati lavori a Ponte Felcino (dalle 8:30 alle 12:30) per riassetto dei carichi elettrici e regolazione di tensione in via Puccini.