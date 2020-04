Lavori alle cabine Enel, giovedì 16 e venerdì 17 aprile tocca a Sant'Egidio e in strada Tuderte

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, eseguirà urgenti e importanti in termini di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico, nel territorio comunale di Perugia, con particolare riferimento alle cabine denominate Sant’Egidio (giovedì), nell’area dell’omonima località Sant’Egidio e di Lidarno, e Grilli (venerdì) in zona strada Tuderte all’altezza delle vie Madonna delle Grazie e strada del Brozzo giovedì 16 aprile e venerdì 17 aprile.

Per l’impianto Sant’Egidio, i tecnici dell’azienda elettrica svolgeranno attività di manutenzione urgenti per la sostituzione di alcune apparecchiature, che risultano danneggiate, ed il rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura, mentre per quanto concerne la cabina Grilli le squadre operative di E-Distribuzione rinnoveranno gli interruttori di bassa tensione, anch’essi danneggiati, con nuova componentistica automatizzata. In entrambe le circostanze sarà effettuata anche una verifica dell’assetto di rete e della sicurezza degli impianti per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica.

Giovedì 16 aprile, inoltre, si svolgerà anche un intervento a Bettona per prosecuzione dei lavori di sostituzione del trasformatore e dei quadri di bassa tensione su alcuni PTP (Posto di Trasformazione a Palo) di Cerreto Alto.

Perugia, giovedì 16 aprile, a partire dalle 8:30 con conclusione lavori nella mattinata (per alcune utenze possibile fine intervento nel primo pomeriggio) strada Lidarno Petrignano civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e/o dispari) da 2, da 6 a 8, da 12 a 14, 18, da 22 a 26, 32, 36, da 40 a 44, 1, 5, da 9 a 13, sn, (senza numero); strada sant’Egidio Civitella d’Arno sn; strada di Sant’Egidio civ. da 10/d/2 a 10/d/3, sn; strada del Richiavo civ. da 2 a 2h, 46, da 1 a 3, 31, 35, sn; strada per Lidarno sn.

Perugia, venerdì 17 aprile, a partire dalle 13:30 con conclusione nel primo pomeriggio, via Vianello civ. 7, sn; strada Pascoletti civ. da 2/a a 4; strada Madonna delle Grazie civ. 2/d; strada Tuderte civ. 20, da 20h a 20i, da 20l a 20n, da 20p a 22, da 28 a 30, da 30b a 38b, da 38h a 40, da 61b1 a 61d, da 61f a 63, 69, sn; strada del Brozzo civ. da 2/a a 4/a, 8, 1, da 1bis a 5a, 5, 9, sn

Bettona, giovedì 16 aprile, a partire dalle 13:30 con conclusione nel pomeriggio, poche utenze di via Cerreto Alto, via Perugia, via Montebalacca, via San Quirico, via Bucaccio, via dei Prigionieri, via Sambro, via Brugnola, via Santa Lucia, via Madonna della Sedia, via Tordandrea, via delle More, via dei Colli (pochissimi civici per ogni via).

L’Azienda ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.