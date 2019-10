Lavori Enel a Deruta, case senza elettricità: la mappa delle vie e gli orari

Lavori Enel alla rete elettrica di Deruta: giovedì 3 ottobre, E-Distribuzione, effettuerà un intervento di di rinnovo linee, potenziamento del sistema elettrico e decoro urbano nella frazione di Casalina, tra via dei Mille, via Coppoli, via Risorgimento e aree limitrofe.

I lavori sono in programma per giovedì, dalle ore 8:30 alle 15:30. La mappa delle vie e gli orari: Deruta, giovedì 3 ottobre, dalle ore 8:30 alle 15:30, località Casalina, via Mille civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e dispari) 8, 16, da 16/bis a 16b, 16g, da 16l a 20, 28, da 46 a 48, da 136 a 138, 168, 5, 47, sn (senza numero); strada Belvedere basso civ. da 4 a 8, 3, 9, 61, sn; via Risorgimento civ. 62, da 63 a 67, 75, 77bis, sn; via Coppoli civ. da 6 a 8, 1, da 5 a 11; via Ranaldo da Deruta civ. 2, da 4/a a 4a, 10, 16, sn; via Ripabianca civ. 26, 30, 34, 1, 7, sn; via Bentesi civ. 2, 1, 5, 9, sn; via San Lorenzo civ. da 2 a 4, sn; via San Gerolamo sn; strada delle Moie sn; strada Quarto civ. 1, sn.

Nel dettaglio, le squadre operative dell’azienda elettrica effettueranno sostituiranno alcuni pali con nuovi sostegni di ultima generazione, facendo anche un’operazione di decoro urbano attraverso la sostituzione degli impianti elettrici aerei di piccola taglia con un cavo precordato di ultima generazione, più efficiente e resistente, e l’installazione di elementi di innovazione tecnologica utili ad ottimizzare l’affidabilità di esercizio. Inoltre, i tecnici procederanno all’ottimizzazione dell’assetto di rete con la calibrazione dei carichi per dotare l’area di un assetto di rete equilibrato.