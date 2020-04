Rete elettrica, corrente interrotta per gli interventi: dove e quando

Da domani, martedì 21 aprile, a venerdì 24 aprile verranno eseguiti alcuni interventi "circoscritti per estensione e rapidi per durata", ma urgenti e importanti in termini di manutenzione del sistema elettrico, nel territorio comunale di Perugia.

Si tratta di situazioni che riguardano gli impianti di bassa tensione, quindi in aree delimitate - spiega Enel - per il rinnovo di alcune apparecchiature che necessitano di essere sostituite. Nel dettaglio, oltre a questi interventi, a San Vetturino i tecnici di E-Distribuzione concluderanno anche i lavori di automatizzazione della cabina, avviati negli scorsi mesi, mentre tra Perugia (zona Aiale, Colombella, Pilonico Materno, Castel d’Arno) e Valfabbrica le squadre operative dell’azienda elettrica, insieme ad una ditta specializzata, effettueranno deramificazione e taglio piante che interferiscono con le linee elettriche denominate “Bosco” e “M. Guardia”."In tutte le circostanze sarà effettuata anche una verifica dell’assetto di rete e della sicurezza degli impianti per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica.

Gli interventi non rinviabili - spiega ancora Enel - Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono alcune interruzioni temporanee del servizio. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree dei “fuori servizio” saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze.

Questa la mappa delle interruzioni:

Martedì 21 aprile

Resina, a partire dalle 8:30 con conclusione nella mattinata alcuni civici in zona via Tiberina e dintorni; Parlesca, a partire dalle 13.30 con conclusione nel primo pomeriggio, zona via del Trovatore e limitrofe.

Cabina San Vetturino, due brevi interruzioni intorno alle 6 e alle 15,0 rispettivamente per installazione e rimozione gruppi elettrogeni, zona strada San Vetturino e limitrofe.

Giovedì 23 e venerdì 24 aprile

Perugia e Valfabbrica, zona Colombella, Aiale, Pilonico Materno, Castel d’Arno, Ponte Pattoli, Ramazzano, Ponte Pattoli, Cordigliano, Monteverde e limitrofe, in momenti divisi tra mattine e pomeriggio, operazioni di deramificazione e taglio piante.

Perugia, a partire dalle 8 con fine lavori entro la mattinata, pochi civici di via Cattaneo, via Madonna del Riccio, via Nievo e limitrofe.

