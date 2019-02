Disagi sulla E45, chiuso lo svincolo di Marsciano in direzione sud

Rimarrà chiuso fino ai primi giorni di marzo lo svincolo di Marsciano sulla E45 in direzione sud, verso Terni. La chiusura è legata a lavori di ripristino di alcuni punti deteriorati del manto stradale su un tratto della carreggiata.

Gli automobilisti che arrivano da Perugia e devono raggiungere Marsciano possono utilizzare l’uscita di Ripabianca mentre coloro che da Marsciano devono dirigersi a sud possono immettersi in E45 a Pantalla.

Non cambia niente per coloro che devono recarsi a Marsciano e arrivano da sud o per coloro che da Marsciano devono andare in direzione Perugia.

La riapertura dello svincolo in direzione sud è prevista per i primi giorni di marzo.