Badiola senza corrente elettrica, i residenti protestano: "Lavori di continuo e intere giornate senza luce e riscaldamento"

I cittadini di Badiola protestano per la continua mancanza di corrente elettrica nelle loro abitazioni.

Un problema continuo che crea enormi disagi, nonostante le numerose sollecitazioni e lamentele alla ditta fornitrice, "ci troviamo come quartiere a dover sollevare questo problema" scrivono i residenti.

"Le interruzioni sono troppo frequenti, addirittura una volta ogni due settimane per ore infinite, mattinate intere (dalle 8,30 alle 14,30) fino ad arrivare addirittura al pomeriggio di venerdì 20 dicembre, in cui è prevista un interruzione dalle 15,30 fino alle 21,30".

E' comprensibile che tale situazione generi disagio e proteste "in particolar modo per chi ha bambini piccoli e per gli anziani che si troveranno completamente al buio dalle 17 circa quando tramonterà il sole, e completamente al freddo considerando la stagione attuale".

I residenti tengono a precisare che "nessuno vuole contestare i lavori, che chiaramente vengono effettuati per migliorare la qualità del servizio, tuttavia il nostro sdegno nasce da un evento continuo e troppo frequente".