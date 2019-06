Perugia-Ancona, lavori Anas: tratto di strada chiuso al traffico: i tempi

Da domenica 23 a venerdì 28 giugno, spiega Anas in una nota, "saranno eseguiti i lavori per la sostituzione di alcuni giunti di dilatazione sui viadotti tra Valfabbrica e Casacastalda".

Perugia-Ancona chiusa al traffico tra Valfabbrica e Casacastalda

Ecco la mappa dei lavori e tutte tutte le modifiche alla viabilità: "Per consentire l’esecuzione degli interventi il tratto sarà chiuso in direzione Ancona dalle 22:00 di domenica 23 alle 20:00 di martedì 25 giugno. Successivamente sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle 20:00 di martedì 25 alle 20:00 di mercoledì 26 giugno. Infine, sarà chiusa in direzione Perugia dalle 20:00 di mercoledì 26 alle 20:00 di venerdì 28 giugno".

Il traffico sarà deviato sul vecchio tracciato.