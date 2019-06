Università di Perugia, Laurea Honoris Causa all'imprenditore che ha rivoluzionato il mondo dei motori

Un grande riconoscimento da parte della nostra Università all’imprenditore Mario Ricco, inventore (fra l’altro) del motore Common Rail. L’Ateneo di Perugia ha conferito a Ricco, questa mattina in un’Aula Magna gremita, la Laurea Magistrale Honoris Causa in Ingegneria Meccanica.

La cerimonia si è svolta secondo la Formula ad conferendum Doctoratum Honoris Causa in Almo Studio Generali Perusino ad Instra Moris Saec.XVI, antico cerimoniale in lingua latina ripreso e riadattato dal Rettore Giuseppe Ermini; presenti in Aula Magna anche studenti di scuole perugine. In apertura, il Rettore Franco Moriconi ha fatto il suo ingresso solenne in Aula Magna insieme ai dieci componenti della Commissione di Laurea, al ‘laureando’ Mario Ricco e al Promotore del riconoscimento Carlo Nazareno Grimaldi.

Il professor Grimaldi, Presidente del Consiglio di Intercorso di laurea di Ingegneria Meccanica dell'Ateneo, ha poi pronunciato la laudatio dal titolo “Il sistema di iniezione Common Rail: l'invenzione che ha rivoluzionato il mondo dei motori", evidenziando le motivazioni che hanno spinto l’Ateneo perugino a conferire la laurea honoris causa.

“È nel periodo che va dal 1989 al 1993 che il Dott. Mario Ricco, in qualità di Direttore della Ricerca e Sviluppo presso il Centro di Ricerca ELASIS di Bari (Gruppo FIAT) ha concepito e sviluppato l'architettura dei componenti fondamentali del sistema di iniezione Common Rail per motori a ciclo Diesel – ha detto il professor Grimaldi -. Questo sistema rappresenta uno dei risultati tecnologici più innovativi e rivoluzionari degli ultimi decenni in ambito Automotive, e, in senso più ampio, nell'ambito dell'ingegneria industriale”.

La Commissione di Laurea - presieduta dal Rettore Moriconi e composta dai professori Giuseppe Saccomandi, Claudio Braccesi, Ermanno Cardelli, Paolo Conti, Francesco Mariani, Edvige Pucci, Federico Rossi, Paolo Valigi, Michele Battistoni, Lucio Postrioti - si è espressa favorevolmente sul conferimento della Laurea all'imprenditore.