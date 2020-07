Lago Trasimeno, ripartono i collegamenti Isola Polvese-Castiglione del Lago

Alle 9.20 di giovedì 9 luglio dall’attracco di Castiglione del Lago riprenderanno le corse dei traghetti dalla terra ferma all’Isola Polvese. Soddisfazione viene espressa dal presidente della Provincia di Perugia Luciano Bacchetta e dal vice presidente Sandro Pasquali che è anche sindaco di Passignano sul Trasimeno.

“Un segnale di speranza e di rinascita verso il futuro – affermano in una nota congiunta - dopo il lungo lockdown durante il quale abbiamo vissuto un tempo sospeso, di ansia e di attesa. Sarà come riabbracciare un parente di cui a lungo abbiamo sentito la mancanza, in particolare le popolazioni del lago Trasimeno e i tanti visitatori che alla Polvese giungono da ogni parte d’Italia e dall’estero. La Provincia di Perugia, proprietaria dei settanta ettari che fanno dell’Isola la più estesa di quelle del Trasimeno, ha voluto fermamente riaprirla al pubblico nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, per dare il proprio contributo ai Comuni rivieraschi alle prese con una pesante crisi nel comparto del turismo conseguente al Coronavirus. Si inizierà con due giorni di apertura, il giovedì e il sabato, con l’obiettivo di entrare nella piena riattivazione delle corse prima possibile. L’isola Polvese, con le sue peculiarità di eccezionale connubio tra natura, storia e arte, può infatti rappresentare un punto di attrazione fondamentale nella già ricca offerta turistica presente al lago Trasimeno. Un grazie sincero ai Comuni del comprensorio per la collaborazione e a tutti coloro che nei giorni precedenti all’apertura hanno lavorato senza risparmiarsi per ‘tirare a lucido’ prati, vialetti, radure e muretti invasi dalla natura nei giorni di totale blocco delle attività. Una natura che però è tornata a “respirare” donandoci acque limpide e popolate da una fauna numerosa e varia, indicandoci un modo nuovo di approcciarci ad essa attraverso comportamenti virtuosi. Resta la grande soddisfazione di inaugurare questa nuova stagione di collegamenti con l’Isola Polvese e le sue innumerevoli meraviglie”.

“Castiglione del Lago ha creduto molto in questo servizio – dichiara il sindaco Matteo Burico -. Lo scorso anno, dopo 20 anni, è stato ripristinato e i numeri ci hanno dato ragione, confermandone la necessità e l’opportunità. Quest’anno, in una stagione particolare in cui causa pandemia si punta molto sul turismo di prossimità, questa iniziativa si carica di ancora più significato. Nelle ultime settimane, dopo la riapertura post lockdown, le presenze al Trasimeno stanno confermando la volontà di muoversi tra borghi e piccoli centri di prossimità. Ripartiamo dunque, con prudenza, offrendo servizi che consentano di scoprire le nostre bellezze paesaggistiche. Grazie a coloro che hanno creduto in questo servizio: Provincia, Busitalia, sindaci del Trasimeno”.

Orari dei traghetti Castiglione del Lago-Isola Polvese

Giovedì e sabato: 9.20 – 11.35 – 15.10 – 17.45

Orari dei traghetti Isola Polvese-Castiglione del Lago

Giovedì e sabato: 10.25 – 12.40 -16.40 – 18.50