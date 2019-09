LA VIGNETTA Elezioni regionali, anche l'impreditrice del biodegradabile dice no al centrosinistra

Mancano pochi giorni alla presentazione delle liste per le regionali del 27 ottobre, ma ancora non c'è l'accordo tra Pd-Civici-5Stelle e non c'è un candidato presidente condiviso. L'ultimo no è arrivato da una nota imprenditrice. Ecco come il nostro Giuseppe Pellegrini ha visto e disegnato a modo suo, quest'ultimo "grazie, ma preferisco di no".

