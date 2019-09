LA VIGNETTA di Pellegrini. Salvini, dalla Quintana negata... a Rivorto patria del Poco Loco

Il giorno dopo del secondo tour di Matteo Salvini, leader della Lega, in Umbria ancora si trascinano le polemiche, sui social, sul mancato appuntamento a Foligno a causa del veto, postumo, di alcuni rionali che non erano contenti della presenza del politico nazionale in occasione dell'imminente Giostra della Quintana. La macchina della Lega, comunque, a tempo di record è riuscita ad organizzare altre tappe sostitutive radunando molti simpatizzanti . L'ultima tappa, dopo il niet su Foligno, è stata organizzata in una frazione di Assisi. Ecco che il nostro Giuseppe Pellegrini ha voluto disegnare i motivi della scelta del luogo... Buona Satira a tutti!

