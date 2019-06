LA VIGNETTA di Pellegrini - A proposito di tagli ai bus... ecco come vanno, ecco come andranno domani..

La vigneta di Giuseppe Pellegrini è geniale per due motivi: il primo perchè sarete costretti a guardarla più volte prima di capire la differenza prima e dopo. Il secondo motivo perchè incarna alla perfezione le previsioni dei tagli, degli esuberi e delle corse in meno che ha previsto la Regione dal 7 luglio a settembre. Se non troveranno le risorse tagli confermati e ancora più consistenti anche per tutto il 2019. Buon visione e riflessione.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Perugia usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery