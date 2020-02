LA VIGNETTA di Pellegrini. A Carnevale il vero nemico da battere non è il coronavirus... ma il 'castagnolabacter'

Facciamoci due risate: un po' per sdrammatizzare ai tempi del coronavirus, un po' anche per prepararsi alle libagioni del Carnevale. Il nostro Pino Pellegrini ha voluto ricordarci che per guarire dagli effetti postumi della castagnola... ci vuole molto più tempo rispetto alla quarantena imposta alle persone a rischio coronavirus. Satira!