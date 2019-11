LA VIGNETTA di Giuseppe Pellegrini - Acqua alta a Venezia, ex assessore leghista portato in salvo in Giunta regionale dell'Umbria

Questa dovrebbe essere la settimana giusta per chiudere sulla Giunta regionale guidata dalla Governatrice Donatella Tesei. Il nome del veneto Coletto - ex sottosegretario - è in forte ascesa per la delega alla Sanità. Non è umbro, non vive in Umbria e forse non sa neanche dove si trova San Sisto. Ma potrebbe essere un bene (o un male) dopo lo scandalo di Sanitopoli. Ecco come vede questa nomina il nostro Giuseppe Pellegrini.