INVIATO CITTADINO La Santa Sede nomina vescovo di Arna il polacco Adam Piotr Bab

A poche settimane dalla scomparsa di Camillo Ballin, la Santa Sede nomina vescovo di Arna il polacco Adam Piotr Bab.

Commenta Lamberto Salvatori, storico esponente della Pro Arna: “Il dispiacere per la perdita del compianto Ballin, lo scorso 12 aprile, è compensato dalla tempestività con cui si è proceduto alla nomina del suo successore”.

Poi rammenta: “Era il 2004 quando il vescovo di Perugia Giuseppe Chiaretti – venuto a conoscere la nostra realtà storica, antropologica, umana e culturale – intese rinnovare la facies di diocesi che radicava nell’antico e che è attestata fino al 499, col vescovo Vitaliano”.

Ricorda Salvatori: “Monsignor Chiaretti partecipò a una rievocazione della Passione e ne fu così entusiasta che volle ripristinare la diocesi nominando un vescovo”.

Poi una nota di carattere umano: “Abbiano contattato la famiglia di Camillo Ballin – il fratello e la nipote – non solo per rappresentare il cordoglio della comunità arnense, ma anche per invitarli a venire da noi, e siamo disponibili a fare altrettanto, perché riteniamo fondamentale mantenere relazioni significative. Il loro congiunto venne più volte da noi, accolto con rispetto e fraterna amicizia”.

Braccia aperte, naturalmente, anche al nuovo titolare che è fin d’ora invitato a un incontro con la sede appena assegnata.

Questo il succo della notizia: Il 22 maggio 2020, Papa Francesco ha nominato Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Lublin (Polonia) il Rev.do Can. Adam Piotr Bab, del clero della medesima Arcidiocesi, finora Parroco della Parrocchia di San Giuseppe a Lublin e Direttore dell’Ufficio di Pastorale Giovanile, assegnandogli la sede titolare di ARNA.