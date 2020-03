PRECISAZIONE Gratta&Vinci vietati? In alcuni comuni sì, a Perugia (sembra) di no, ordinanze ambigue

Per quanto può essere assurdo, in questo momento storico, ma rendoci conto che comunque è una forma di entrata per lavoratori e aziende produttrici, dobbiamo segnalare ai lettori che la vendita o meno di gratta&vinci tramite tabaccai o giornali è in atto dove non è esplicitamente vietata. Nelle ordinanze dei vari sindaci varia la dicitura: chi lo dice espressamente - Sono sospese tutte le tipologie di gioco nelle tabaccherie (Gratta e Vinci, Slot. Machine, 10 e Lotto, ecc.) - vedi il sindaco di Gualdo Tadino; chi parla solo di giochi generici e chi solo di dispositivi elettronici. Su Perugia, dopo la lettura dell'ordinanza e le precisazioni di alcuni tabaccai, abbiamo chiesto spiegazioni al sindaco Andrea Romizi che ci ha riferito di stare approfondendo la questione e ci farà sapere. Ci scusiamo per la situazione ma le tante ordinanze, la parola giochi e il momento storico, l'ambiguità dei provvedimenti ci inducono a modificare su Perugia gli articoli sul blocco della vendita del gratta&vinci. Tra l'altro molti tabaccai stanno chiamando la Lottomatica per capire se deve essere rispettato anche il blocco del lotto come previsto da alcune delibere. Vi faremo sapere.

