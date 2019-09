LA CURIOSITA' Tempio di San Michele Arcangelo, un raro strumento musicale seicentesco incanta i perugini

Tempio di San Michele Arcangelo, Daniele Bernardini porta a Perugia il più grande solista al mondo per viola da gamba. Si tratta del belga Philippe Pierlot, compositore, direttore d’orchestra, insegnante accademico presso i conservatori reali dell’Aia e di Bruxelles. Pierlot ha all’attivo una strepitosa discografia e gode di un prestigio indiscusso a livello internazionale. Ha suonato, allo storico “Tempietto”, di fronte a un pubblico interessato ed emozionato.

Lo strumento è poco familiare ai non addetti ai lavori (tra i quali chi scrive) e suscita motivata curiosità. Peraltro, l’autorevole musicista si è esibito con uno strumento storico dei primi del Seicento, assicurato per una cifra a sei zeri. Insieme a lui, in alcuni brani, Fabrizio Lepri, violista da gamba di vaglia, partner e complice ideale.

È stata un’occasione rara di conoscenza dello strumento “antico” e sempre attuale. Con un repertorio di estrema difficoltà esecutiva e di grande fascino. Sono stati eseguiti autori come Hume, De Saint Colombe, Marais, Abel, Bach, Froberger e Couperin, per un concerto dal significativo titolo di “Meditation”. E, in effetti, l’atmosfera e la proposta musicale inducevano a una full immersion nella storia della musica e del luogo.

Intervento di saluto dell’assessore alla cultura Leonardo Varasano il quale, elogiando le iniziative di vaglia di Bernardini, ha rilevato come la straordinaria location del Tempio meritasse ampiamente una performance di qualità come quella goduta da un bel pubblico. Una serata indimenticabile, nel quadro delle attività promosse dal Museo degli strumenti antichi, animato dall’instancabile Daniele. Cui la città deve una meritata riconoscenza.