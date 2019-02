L'Ateneo perugino lancia il car sharing riservato a studenti e dipendenti

L’Ateneo di Perugia, nell’ambito della sua partecipazione alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS), continua la sua attività di promozione di politiche di sostenibilità mediante l’acquisizione di UP2GO, un’applicazione per il car pooling riservata ed esclusiva per la comunità universitaria.

Il nuovo servizio sarà presentato domani, giovedì 7 febbraio 2019 alle ore 11.30 nella Sala del Dottorato di Palazzo Murena, sede centrale dell’Ateneo, alla presenza del Magnifico Rettore professor Franco Moriconi, del professor Federico Rossi, delegato del Rettore per i servizi agli studenti e promotore dell’iniziativa e del rappresentante dell’azienda fornitrice dell’app UP2GO, il dottor Guglielmo Pilutti (Business Developer).

UP2GO è un nuovo servizio per gli studenti e per tutti i dipendenti dell’Ateneo che consentirà nuove forme di aggregazione sociale, grazie a una modalità di “ricerca sicura” per condivisione di “passaggi auto”, ed evidenti risparmi economici negli spostamenti casa-università.

Il vantaggio ambientale ottenuto dalla riduzione delle auto circolanti potrà tradursi, per chi usufruisce dell’app, anche in premialità attraverso sconti, agevolazioni o in altre iniziative.