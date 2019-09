L'Università di Peugia apre alle future matricole: ecco SettembreOrienta, gli orari per conoscere le Facoltà

Conto alla rovescia per SettembreOrienta, l’Ateneo accoglie le aspiranti matricole. Il via il 6 settembre per i corsi di Matematica e Informatica e di Giurisprudenza SettembreOrienta si svolgerà dal 6 al 19 settembre 2019: un ampio programma di incontri che l'Università degli Studi di Perugia organizza per illustrare alle aspiranti matricole i corsi di Laurea ad accesso libero e consentire loro di visitare le strutture (aule, laboratori, biblioteche, spazi attrezzati, ecc.), sia della sede di Perugia, sia di quelle di Terni, Assisi e Narni.

Il calendario dettagliato degli eventi di SettembreOrienta, relativi alle quattro aree in cui sono raggruppati i corsi di laurea - Giuridico-Politico-Economica, Scientifica, Tecnico-Scientifica, Umanistica –, può essere consultato all'indirizzo internet https://www.unipg.it/studenti-futuri . La prima giornata dell’iniziativa si svolgerà a Perugia venerdì 6 settembre 2019 con un doppio appuntamento: alle ore 9 nell'Aula 2 del Dipartimento di Matematica e Informatica (per i corsi di laurea in Matematica e in Informatica) e alle ore 10 nell'Aula 3 del Dipartimento di Giurisprudenza (per i corsi di Giurisprudenza e di Scienze dei Servizi Giuridici).

Nel corso di ciascun incontro, dopo il saluto dei Direttori di Dipartimento, ci saranno le presentazioni dei corsi di Laurea da parte dei Presidenti dei Corsi di Laurea e del Delegato per l'Orientamento; sono previste anche le testimonianze di laureati e studenti. Durante gli incontri verrà reso disponibile anche il materiale sulle attività del Centro Linguistico di Ateneo e sui servizi relativi agli impianti di pratica sportiva, diritto allo studio universitario e utilizzo delle biblioteche. Nel portale internet di SettembreOrienta (http://settembreorienta.unipg.it/) saranno inoltre caricate le brochure dei corsi e altri materiali ancora.