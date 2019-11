L'Umbria in tv, Linea Verde alla scoperta delle nostre meraviglie: quando vedere la puntata

Puntata speciale di Linea Verde tutta dedicata all'Umbria in onda domenica 17 novembre alle 12.20 su Rai Uno. Le telecamere del programma vanno alla scoperta delle meraviglie dell'Umbria: "Il futuro ha un cuore antico - scrivono dalla Rai - : negli ultimi anni si sta sempre più affermando la consapevolezza che la vera innovazione non consiste nel rinnegare le concezioni e le pratiche dei nostri antenati, ma nel valorizzarle e interpretarle creativamente. È così che in Umbria, regione verde per eccellenza, ci mettiamo alla ricerca di antiche tradizioni che sono ancora oggi risorse economiche, ragioniamo sui cambiamenti irreversibili, ci occupiamo di aziende che hanno scelto protocolli ecologici, di biodiversità nei contesti naturali, di giovani imprenditori che cercano nuove strade per valorizzare il loro territorio".

Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli con la partecipazione di Peppone Calabrese "si muoveranno tra borghi e siti naturalistici di grande interesse, a cominciare dal lago Trasimeno, mettendo in evidenza la biodiversità del territorio. Tra i colori variopinti dell’autunno visiteremo il “carapace”, la cantina-opera d’arte di Arnaldo Pomodoro e, nel borgo di Piegaro, parteciperemo alla lavorazione artigianale del vetro: una tradizione che risale al medioevo e che ancora oggi è una risorsa economica per Piegaro. Altro borgo, altra tradizione a Deruta che, sin dal Medioevo, è rinomata per le sue ceramiche e ancora oggi la sua economia si basa su questo artigianato. Nelle campagne di Panicale scopriremo l’unico allevamento in Italia di bisonti, ma anche le bellezze del paese, la sua pianta particolare, il teatro, la chiesa barocca, la sala in cui sono conservate opere del Perugino e di Raffaello. Infine, la raccolta delle olive e la lavorazione in frantoio per l’olio extavergine spremuto a freddo, grande tesoro del Centro Italia e in particolare dell’Umbria".