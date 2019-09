Una bellissima ragazza umbra tra le prime 10 ragazze d'italia per “Miss Grand Italy”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Gina Pintea dal “Bisbò”, locale di Perugia dove lavora, alla passerella nazionale di “Miss Grand International Italy”. Infatti, la sera del 10 settembre sul palco allestito nel suggestivo hotel ristorante di Benevento “Il Triclinio del Fauno” è andata in scena la finalissima nazionale di “Miss Grand Italy”. Si tratta della selezione italiana del concorso di bellezza internazionale “Miss Grand International” in programma dal 7 al 10 settembre, La reginetta eletta in questa occasione sarà la Miss che il 25 ottobre in Venezuela si contenderà il titolo mondiale con altre rappresentanti di 90 nazioni.

Dall'Umbria per il concorso, attraverso le selezioni effettuate da “Nathù Agency” di Foligno, hanno partecipato alla finale nazionale: Liliana Alvarez, Medjana Cupi, Gina Pintea e Ludovica Picchioni. Gina Pintea si è classificata fra le prime dieci ragazze d'Italia ricevendo la fascia dello sponsor nazionale la Onlus “Donare è Amore”.