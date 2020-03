L’olio del Frantoio Batta ancora sul podio nella categoria Dop Umbria Colli del Trasimeno. Viene così premiata la coerenza e l’impegno di una famiglia che si è tenacemente dedicata al perseguimento di obiettivi di rango.

Il Concorso regionale per le eccellenze olearie dell’ultima campagna 2019-2020 ha emesso dunque un verdetto che conferma l’eccellenza di una produzione tenacemente curata dai coniugi Giovanni e Giuliana Batta (in foto). Questa coppia di rango nel mondo oleario si distingue per la condivisione di qualificati obiettivi e per la tenacia con cui rivendica una tradizione di famiglia. Giovanni ci mostra con orgoglio la storia del suo oliveto, illustrata nelle planimetrie del geografo e architetto militare Cipriano Piccolpasso, una fonte di grande autorità.

La premiazione si è tenuta nel Centro Congressi della Camera di Commercio di Perugia, alla presenza di Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio e del Comitato “Oro Verde dell’Umbria”, e di Mario Pera, segretario generale della Camera di commercio di Perugia.

Presente Roberto Morroni, Assessore regionale alle politiche Agricole e Agroalimentari, che ha rilevato come il settore sia andato incontro a un calo consistente di produzione. Da qui l’esigenza di predisporre interventi e correttivi tali da consentire alle aziende di riprendere con vigore il loro percorso di qualità e di volumi rispettabili.

L’Azienda Batta di via San Girolamo vanta 70 anni di vita e una tradizione familiare di profonda vocazione.

Sempre con la sua DOP – ci comunica il collega Gino Goti – il Frantoio Batta ha ottenuto, a Verona, la Gran Menzione tra i fruttati medi nel Concorso Internazionale Sol d’Oro 2020 Emisfero Nord.