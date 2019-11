L’editoria umbra fa scintille, è nella selezione finale del Compasso d’Oro

L’editoria umbra fa scintille ed entra meritatamente nella selezione finale del Compasso d’Oro, l’equivalente del Premio Nobel del Design. È a tutti nota l’importanza del design della comunicazione, e il Magazine “Riflesso” – unica tra le riviste culturali umbre – ha ottenuto la nomination per i migliori prodotti italiani dell’ultimo biennio, selezionati dall’Osservatorio permanente del Design, Associazione per il Disegno Industriale.

La cerimonia si terrà a Roma, domani 22 novembre, presso la Casa dell’Architettura, mentre si è già tenuta a Milano, il 15 ottobre scorso, nella suggestiva cornice del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”.

Lo speciale Emergency, realizzato in partnership con l’Accademia di Belle Arti di Perugia, il Corso in Design dell’Università di Perugia e il Sacro Convento di Assisi, è frutto di un lavoro di squadra in cui il mondo della comunicazione nelle emergenze si coniuga con quello del design, dell’arte, dell’architettura e del sociale.

L’editore e vice-direttore della rivista Riflesso, Carlo Timio, ha commentato questo inaspettato risultato, sostenendo: “Il nostro obiettivo era quello di diffondere un messaggio di speranza, di conforto e di positività per tutti coloro che vivono in situazioni di disagio e di difficoltà. Con questa edizione di Riflesso, abbiamo voluto sottolineare che si può diffondere una cultura del progetto sostenibile, legato a un’etica imprenditoriale che punta non solo al mero profitto, ma piuttosto alla condivisione di valori, di umanità, di spiritualità”.

La curatela scientifica del magazine è stata affidata a Paolo Belardi, presidente del corso di laurea in Design dell’Università di Perugia, già direttore dell’Accademia di Belle Arti di Perugia. Afferma Belardi: “Abbiamo appreso con grande soddisfazione la notizia di un riconoscimento che, di fatto, riconosce l’eccellenza dell’Umbria nel campo del Design, laddove premia la sinergia messa in campo tra una rivista innovativa come ‘Riflesso’ e le sperimentazioni didattiche, portate avanti nel nuovo corso di laurea in Design dell’Università di Perugia”.

Tra i contributi, spicca l’editoriale di padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, che ha espresso le proprie persuase felicitazioni. Soddisfazione condivisa da Emidio D. De Albentiis, nuovo direttore dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, l’Istituto di alta formazione che ha creduto fortemente in questo impegnativo progetto editoriale.