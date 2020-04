Gesti di solidarietà concreta verso il personale sanitario dell'Umbria dall'Associazione Direzione del Personale

AIDP, Anche l’Associazione Italiana per la Direzione del Personale, AIDP, ha voluto portare il proprio contributo nel contrasto dell’emergenza Covid-19. In Umbria lo ha fatto grazie al sostegno di AIDP Umbria, con la propria rete di contatti, che ha subito aderito promuovendo una raccolta fondi da destinare alle Aziende ospedaliere di Perugia e Terni. In totale sono stati raccolti 10.000 euro, di cui 6.000 euro destinati all’ospedale perugino e i restanti 4.000 a quello di Terni.T ale somma è il frutto delle donazioni dei soci e socie del gruppo regionale Aidp Umbria, ma anche della generosità dell’azienda ART S.p.a. che ha contribuito donando una somma molto importante.

Tra i vari associati all’AIDP Umbria anche l’IID - Istituto Italiano Design (www.istitutoitalianodesign.it), ha voluto lanciare un forte messaggio di solidarietà. Attraverso l'opera di Michelangelo rivisitata dallo studente Tommaso Cecchini (Corso di Storia dell'Arte, Docente Prof.ssa Elisa Pietrelli), si è voluta trasmettere la passione che il personale sanitario mette nel proprio lavoro, lanciando un messaggio di speranza per la resurrezione che ci sarà dopo gli enormi sforzi di solidarietà che uniscono la Nazione.