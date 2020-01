Jennifer Lopez: "Vorrei vivere in Italia". E da Campello ci provano: "Vieni da noi..."

Il fascino dell'Italia è intramontabile e anche all'estero non 'risparmia nessuno', dalla gente comune a una star internazionale come Jennifer Lopez: “Mi piacerebbe vivere in un posto diverso dagli Stati Uniti, in una piccola città in Italia - ha confessato la cantante e attrice. Fare una vita un po’ più semplice e organica, andare in bici, comprare del pane, metterlo in un cestino e poi andare a casa e metterci la marmellata, e poi mangiare e dipingere oppure sedersi su una sedia a dondolo, da cui godere di una bellissima vista di un ulivo o di una quercia”.

Uno scenario bucolico che non può non far pensare ai borghi e alle campagne umbre, tanto che qualcuno si è già candidato scherzosamente sui social: "Vada per Campello.." si legge in un post su Facebook subito rilanciato sul proprio profilo dall'assessore comunale Fabiana Grullini. Chissà se J.Lo si farà convincere, di certo la concorrenza da battere è folta e agguerrita perché nel frattempo da tutta Italia sono partite le 'candidature' con in testa il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, le ha scritto direttamente: "Vieni a vivere qui, troverai tutto quello che ti serve". Scatenati anche gli internauti sui social, con proposte da tutta la Penisola...