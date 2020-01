Jennifer Lopez e il sogno di vivere in Italia, il sindaco di Gualdo Cattaneo: "Vieni da noi, non te ne andrai più"

Prima Campello sul Clitunno, poi Gualdo Cattaneo. Nuovo invito alla superstar Jennifer Lopez, che sogna di vivere in Italia. "Buonasera Jennifer Lopez - scrive su Facebook il sindaco - . Sono Enrico Valentini, Primo cittadino del Comune di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia. Per ovvie ragioni legate alla distanza , 'scelte lavorative e di vita differenti' non ci conosciamo direttamente anche se ,da qualche parte, credo di averti visto nonostante fatichi a ricordare il dove. Leggo che vuoi venire in Italia a vivere......Veramente? E quale posto migliore del Comune di Gualdo Cattaneo?".

Il sindaco gioca le sue carte con la superstar: "Non è un caso che nel 2019 il nostro comune avesse il 30% degli ultra centenari Umbri. Sai perché? Perché noi mangiamo le Lumache alla Pomontina, perché ovunque vai vedi oliveti unici che producono un olio unico e fenomenale, perché il Cicotto esiste solo a Grutti, perché la porchetta de 'Guallo' è la migliore d'Italia, perché siamo uno dei pochi comuni che ha il tartufo bianco e nero nello stesso comune, perché tutti i funghi che si trovano a Gualdo cattaneo in un solo giorno un Americano non li mangerà nemmeno durante tutta la sua vita, perché il Presepe di Marcellano, i nostri Castelli pieni di storia, il nostro Caro Beato Ugolino e la frittella di Pozzo non li troverai in nessuna sponda del Mississippi".

Non è finita. Ancora il sindaco: "E poi scusami cara Jennifer, veramente rifiuteresti di venire a vivere a Gualdo Cattaneo dove la maggior parte delle case è fatta della fenomenale Pietra rosa di San terenziano? Davvero? E poi la 'gianna' 4 stagioni che tira a Gualdo non la trovi da nessuna parte, altro che il Texas".

Infine, un consiglio: "Un'ultima cosa cara Jennifer. Ho visto che, ahimè, fumi. Ecco, quando uscirai a prendere le sigarette al bar evita di fermarti a giocare a carte con quei "4 signori", potrebbe finire a rissa in special modo 'se scarchi a prima mano'! E allora sai che ti dico Cara J.Lo.? Io amo Gualdo Cattaneo e sono certo che se verrai a vivere anche a te nel nostro Comune non te ne andrai più. Come ho fatto io". Jennifer, da Gualdo Cattaneo aspettano una tua risposta.