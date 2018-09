La migliore scuola d'Italia è in Umbria, tutti i nuovi corsi di specializzazione

“Sono lieto di poter presentare i nuovi corsi accademici di ‘Its Umbria Academy’ che, con la sua offerta formativa ben strutturata e gli eccellenti risultati conseguiti, rappresenta un vanto non solo per la Regione Umbria come ente, ma per l’intera comunità regionale”: lo ha detto l’assessore regionale all’Istruzione, Antonio Bartolini, intervenendo stamani, con il presidente di ITS Umbria Academy, Giuseppe Cioffi, alla conferenza stampa organizzata a Perugia per illustrare i risultati ottenuti da Its Umbria Academy in termini di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e i percorsi formativi attivati per i bienni accademici 2018-2020, il cui termine per le iscrizioni è fissato per il 12 ottobre 2018. Presente anche il direttore tecnico dei corsi, Oscar Proietti.

“La formazione offerta da Its – ha detto Bartolini – si colloca ai primissimi posti nelle graduatorie nazionali, con grandi riconoscimenti per la sperimentazione. In particolare con il corso impresa digitale, si formano nuove figure a supporto dei processi di digitalizzazione delle attività produttive e di tutte le aziende, come previsto dal Piano nazionale 4.0. In questo settore – ha aggiunto – è importante poter contare su soggetti preparati con buone conoscenze per sviluppare tutte le opportunità informatiche e ciò è in linea con gli obiettivi dell’Agenda Digitale”.

“La Regione – ha concluso Bartolini – punta moltissimo sull’Its che ha sperimentato un modello vincente sul piano del numero degli iscritti e dell’occupabilità. L’istruzione è la leva fondamentale per dare dignità al lavoro e, ovviamente, per far crescere le persone”.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato che, a sette anni dalla sua nascita, l’offerta formativa di ITS Umbria Academy, l’accademia tecnica di alta specializzazione post diploma che realizza percorsi di istruzione terziaria rivolti a giovani diplomati con l’obiettivo di colmare la distanza tra domanda e offerta di lavoro, diventa sempre più strutturata e diversificata: Meccatronica, Impresa Digitale, Biotecnologie, Agroalimentare, Commerciale Marketing e Internazionalizzazione.