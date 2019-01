INVIATO CITTADINO E se nessuno se ne occupa, c'è Italo "il custode"

E se nessuno se ne occupa, è Italo in persona – con l’aiuto di un giovane africano – a pulire via Pozzo Campana e adiacenze.

Non solo “custode della piaggia di San Fortunato”, ma anche difensore delle zone adiacenti all’Arco Etrusco. Quelle erbacce – prevalentemente parietaria – hanno invaso via Pozzo Campana e relativa piazzetta. Siamo nell’antico quartiere ebraico, fra la sinagoga e l’ex chiesa di San Donato, quella nota come sede della ex Pizzeria del Baffo, chiusa definitivamente.

In un appartamento che dà sulla piazzetta risiede un gruppo di africani richiedenti asilo. Uno dei più volenterosi sta affiancando Italo nella rimozione delle erbacce. Ne hanno fatto un mucchio che depositano nei contenitori. Ma le pulizie generali non finiscono qui. Italo e il suo giovane collaboratore metteranno mano anche alla rimozione delle deiezioni dei piccioni.

“Guarda qui”, esclama Italo scandalizzato. E mostra la ringhiera che fiancheggia le scalette nei pressi di Palazzo Brutti, sede della Soprintendenza. Quelle scalette che portano alla neo-battezzata Piazzetta della Sinagoga (che smargina in via Ulisse Rocchi) sono letteralmente ricoperte di guano. Ma non ci sarà proprio modo di liberarsi di tutto questo? Senza contare che i volatili più vecchi e malati vengono presi di mira e divorati dai ratti: uno spettacolo indecoroso. E vomitevole. Ma basterà Italo e il suo giovane collaboratore a ricondurre la zona a dignità?