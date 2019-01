Dal Lonfo a Italia's Got Talent: l'umbro Andrea Paris conquista Bisio e gli altri giudici

Alcuni anni fa era diventato popolare insieme alla figlia per l'interpretazione del Lonfo di Fosco Maraini, interpretata con grande successo anche da Gigi Proietti.

Ieri, per Andrea Paris, le luci della ribalta si sono accese nuovamente. Questa volta sono quelle della tv. Il prestigiatore folignate è stato protagonista della puntata del 25 gennaio di Italia's Got Talent. Simpatia e abilità per un numero di prestigio che ha lasciato a bocca aperta i quattro giudici. E che gli sono valsi quattro sì.

