Chiusi i centri diurni per persone con disabilità, ora nasce un numero verde per sostenere le famiglie

Le misure di sicurezza per contenere la diffusione della pandemia di Covid-19 hanno imposto la chiusura dei Centri diurni per le persone con disabilità. L’Istituto Serafico di Assisi, per tendere una mano a tutti quei familiari di bambini e ragazzi con disabilità gravi che stanno facendo i conti ormai da diverse settimane con la gestione di una quotidianità spesso complicata, ha attivato su tutto il territorio nazionale un numero verde dedicato: 800 090 122.

Per parlare con gli esperti del Serafico basterà contattare il numero attivo tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. A rispondere sarà un'equipe multidisciplinare di medici e professionisti che potrà dare ascolto alle richieste dei genitori in difficoltà. Il Serafico è presente non solo per i bambini e i ragazzi dei quali si prende cura ogni giorno, ma anche per coloro che si ritrovano ad affrontare l'emergenza coronavirus da soli, seppur con i limiti della disabilità.

“Con la chiusura del nostro centro semiresidenziale abbiamo iniziato a monitorare tutti i nostri piccoli attraverso un servizio di supporto telefonico alle famiglie” – spiega Francesca Di Maolo, Presidente dell'Istituto Serafico.

“Il carico assistenziale che grava sui genitori in questo periodo così complesso è inimmaginabile e non possiamo accettare passivamente che vengano all'improvviso annullati tutti i progressi e le autonomie conquistate con fatica e con tanta pazienza dai nostri piccoli. Per questo motivo abbiamo deciso di estendere il nostro servizio a tutte le famiglie che avessero necessità di un confronto e di un supporto, attivando un numero verde nazionale attraverso il quale i nostri specialisti potranno essere vicini alle famiglie per supportarle nella gestione. Ci auguriamo - conclude la Presidente Di Maolo - che presto si possano creare delle condizioni che garantiscano la continuità dei servizi essenziali e di tutte le attività per la salute dei cittadini, specialmente di quelli più fragili”

