L’Istituto Italiano Design alla Vancouver Fashion Week: in passerella le collezioni dell'ex studente Marco Rossi

L’Istituto Italiano Design, Via Alessi 3/A Perugia (www.istitutoitalianodesign.it ), realtà di formazione triennale post diploma nei settori Design, Comunicazione e Moda che nel giugno scorso ha festeggiato i venti anni di attività presso la Galleria Nazionale dell’Umbria, prosegue con i successi internazionali. Questo ottobre l’Istituto volerà in Canada, presenziando alla Vancouver Fashion Week, fondata nel 2001 ed annoverata tra i più acclamati eventi di moda in tutto il Nord America.

Giovedì 10 ottobre in passerella le collezioni di Marco Rossi, brillante ex studente dell’Istituto Italiano Design, già distintosi per aver vinto “Un Talento per la Scarpa” e “Alta Roma”, pubblicato sulla copertina di “Bordo” (Gruppo Ed. Vogue). Questa volta la sua collezione Menswear “AnotherDavid” sfilerà sotto agli occhi di Media Partner del calibro di Vogue, Elle, Marie Claire, Glamour, CNN e BBC.

Ancora una volta questo Istituto dimostra di saper valorizzare i talenti riuscendo ad instillare nelle giovani menti un mix accurato tra “sapere” e “saper fare”, grazie ad una rete di professionisti di altissima levatura e materie innovative quali illuminotecnica e packaging. La filosofia didattica si concentra sul rapporto diretto tra professionisti e studenti, commissionando loro progetti reali con aziende nazionali ed estere. La visione internazionale, di primario interesse dell’Istituto Italiano Design, ha infatti portato a diversi programmi di scambio studentesco attivati in India, Cina, Kuwait e Canada al fine di favorire un approccio disciplinare multiculturale.

Non certo un’isolata storia di successo per l’Istituto Italiano Design. Tra i suoi ex studenti annoveriamo infatti il Lead Footwear Designer di Primigi, diversi Art Director, Designer per Falconeri, Intimissimi, Fabiana Filippi, Brunello Cucinelli e tanti altri ancora.

Per ulteriori informazioni: Istituto Italiano Design, via Galeazzo Alessi 3/A, Perugia

+39 075 5734647 info@ istitutoitalianodesign.it www .istitutoitalianodesign.it