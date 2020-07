I morti sono quasi il doppio dei nati e i residenti emigrano: l'Umbria senza figli è ancora più piccola

L'Umbria perde 3.539 residenti in un anno. A 'fotografare' la situazione demografica del 'Cuore verde d'Italia' è l'ultimo report dell'Istat ('Bilancio Demografico Nazionale'), rapportando i dati dell'1 gennaio 2019 con quelli del 31 dicembre successivo. Se all'inizio dell'anno la popolazione era infatti di 883.824 persone, dopo 12 mesi è calata a 880.285 (424.592 di sesso maschile e 455.693 di sesso femminile). Un saldo negativo dato dalla combinazione di tasso si natalità, tasso di mortalità e tasso migratorio.

Entrando nel dettaglio dell'Umbria, sono 5.578 i nuovi nati nel 2019 (982, il 17,6%, quelli stranieri) con un tasso di natalità di 6,3 ogni mille abitanti (10 se si prende in considerazione la popolazione straniera) che è tra i più bassi d'Italia: peggio solamente Sardegna (5,4) Liguria (5,7) e Friuli Venezia Giulia (6,2). Sesto posto invece, con 10.263 decessi annuali, nella 'classifica' del tasso di mortalità: sopra all'11,6 umbro solamente Liguria (13,8), Piemonte (12,2), Molise (12), Friuli Venezia Giulia (11,8), Toscana (11,7). Quasi il doppio dei nati dunque sono stati i deceduti, con un saldo naturale negativo (-4,685) riequilibrato in parte da quello migratorio (+1.146, con 24.147 trasferiti in Umbria e 23.001 cancellati dalle anagrafi regionali), che porta il totale all'iniziale perdita di 3.539 residenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ultimi dettagli dunque sull'immigrazione: 98.791 gli stranieri residenti in Umbria alla fine del 2019 (l'1,9 % della popolazione totale), con un aumento dello 0,3% rispetto al 2018, e di questi il 55,1% è di sesso femminile mentre sono stati circa 2.900 quelli che hanno acquisito la cittadinanza italiana. In tutto 4.711 gli stranieri arrivati a fronte dei 1.182 espatriati (+3.529 il saldo), mentre sono 1.784 i residenti italiani emigrati all'estero (a fronte dei 918 rientrati con un saldo di -866).