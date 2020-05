Il Lago Trasimeno si prepara ai turisti, nuovo pontile a Isola Polvese: via ai lavori

Un nuovo pontile per Isola Polvese. E il Lago Trasimeno si prepara a ricevere i turisti. La Provincia di Perugia, proprietaria dell'isola, realizzerà un nuovo pontile, parallelo a quello dei battelli, per le barche private. Sarà una struttura galleggiante, posizionata a debita distanza dal canneto dell'Isola. Sono già stati eseguiti i carotaggi per dare il via alle operazioni di dragaggio.

Il nuovo pontile sarà composto da quattro elementi modulari prefabbricati. La struttura sarà in acciaio predisposta per accogliere un piano di calpestio composto da doghe di legno. Rimarrà a 6 metri di distanza dall’attuale pontile e sarà collocato in acqua con l’ausilio di un “sistema galleggiante” ancorato ad appositi pali in acciaio infissi sul fondale. Avrà una lunghezza di circa 40 metri e sarà predisposto per accogliere 10 piccole imbarcazioni. Il progetto prevede anche la realizzazione di un’appendice galleggiante al pontile del molo di San Feliciano per facilitare l’attracco e lo sbarco. Sarà costituita da due moduli galleggianti della larghezza di 2,35 metri e una lunghezza complessiva di 17,20 metri.

"Quest’opera è la dimostrazione che c’è movimento in atto attorno al lago Trasimeno – spiega Sandro Pasquali, vicepresidente della Provincia di Perugia – e che si sta investendo in economia e sviluppo, nel rispetto delle vecchie e nuove misure di sicurezza. In particolare inoltre questo intervento di carotaggio porterà benefici anche per altre operazioni che possono essere effettuate sul lago da altri enti".