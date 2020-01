Assisi diventa "Oh yes yes", l'inglese maccheronico che fa ridere il web

Come suonerebbero i nomi delle città italiane se fossero tradotti per assonanza fonetica, in un inglese molto, ma molto maccheronico? Adam Romano lo ha fatto nella su pagina Facebook e account Instagram di MalEdizioni.

Così se Brindisi diventa “Cheers”, Belluno “A beautiful 1” e Bari in “You cheat”, c’è anche Assisi che si trasforma in “Oh Yes Yes”.

Le foto hanno avuto migliaia di condivisioni, mi piace e commenti, poi le persone hanno cominciato a proporre traduzioni dei nomi delle proprie città.

"Mi stavo preparando per un viaggio di lavoro nel Regno Unito - racconta Adam Romano - per una settimana ho parlato inglese tutti i giorni e tendevo a tradurre qualsiasi cosa mi capitasse. Per caso ho letto il nome della città di Ragusa e mi è venuto spontaneo pensarla come 'the meat sauce knows'. Ho iniziato a ridere da solo, così ho preso una cartina e cominciato a tradurre altre città".