INVIATO CITTADINO Via degli Scortici, non c'è spazio per i pedoni

Via degli Scortici: stretta, doppio senso di circolazione, senza marciapiedi… un attentato alla sicurezza dei pedoni. Chiunque si trovi a passare “pedibus calcantibus” per quella strettoia rischia la pelle. Già perché le auto si sfiorano tra loro e lambiscono le persone per cui, se c’è di mezzo un pedone, sono affari suoi.

E dire che il transito pedonale in quel punto è consistente: studenti della Stranieri, gente che scende al parcheggio o risale verso l’acropoli, clienti del Bar, della libreria, della Farmacia, del tabaccaio e della pizzeria. Insomma: un movimento tutt’altro che modesto.

Spesso si trovano a transitare in contemporanea le auto in salita dal Bulagaio e quelle in discesa, da via Pinturicchio e via Bartolo, quando scatta il verde.

O il pedone si fa da parte o viene spiaccicato contro il muro: tertium non datur.

Che fare? Probabilmente sarebbe saggio eliminare il transito pedonale e la soluzione è a portata di mano. Basterebbe utilizzare le comode scalette di via della Pergola, sia a scendere verso il parcheggio Sant’Antonio o a salire verso Palazzo Gallenga o i negozi in cima agli Scortici, all’inizio di piazza Grimana. È possibile attraversare in tutta sicurezza il campetto da basket (spacciatori permettendo!) e ritrovarsi in piazza Grimana. Se poi si deve scendere al parcheggio Sipa o salire in via Pinturicchio, si percorrono interamente, e in sicurezza, le scalette di via della Pergola.

Insomma: qualche strisciata tra veicoli e a carico di qualche incauto pedone c’è già stata in passato. Vogliamo aspettare il fattaccio?