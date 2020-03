INVIATO CITTADINO Via delle Cantine, lavori in corso per il nuovo vespasiano

Procedono alacremente i lavori per la realizzazione del vespasiano in via delle Cantine. Un addetto del Cantiere comunale ha completato il grezzo. Sono state condotte la linea dell’energia elettrica e quella dell’alimentazione idraulica.

Realizzata e collegata la fognatura. Proprio l’altroieri sono state ricollocate le lastre della pavimentazione in pietra scalpellata a spina, per omogeneità col resto della strada.

L’interno è diviso in due sezioni. La prima non è utilizzabile dal pubblico ed è in adiacenza al ristorante. Verrà dotata di una porta metallica chiusa, per evitare che quel vano possa diventare luogo di attività poco onorevoli. Però, dato che i lavori erano in atto, si è deciso di sistemarlo.

La parte frequentabile è stata intonacata e a breve verrà piastrellata. Resta quindi da collocare la porcellana col servizio che verrà incrementato di acqua a scorrimento continuo e pulizia a cura della Gesenu.

La riservatezza sarà tutelata con una paratia di lamiera per consentire la dovuta discrezione.

L’esecuzione di questo servizio potrebbe dare la stura a una serie di realizzazioni analoghe che dovrebbero punteggiare diversi punti dell’acropoli, specie quelli dove il malcostume imperante fa rilevare comportamenti indecorosi.

Ci si augura che gli utenti improntino le proprie condotte a educazione e rispetto delle cose comuni. C’è da rilevare che, una volta tanto, le forze politiche sembrano condividere questa scelta di civiltà.