INVIATO CITTADINO Vandali di nuovo in azione al Cva dei Rimbocchi

Vandalismo col (dis)valore aggiunto del teppismo distruttore. Accade al Cva dei Rimbocchi, ormai senza pace. Non passa giorno senza che sfascino qualcosa: giochi, prato, suppellettili. Per il povero Antonio Lusi, con la compagna Monica, star dietro alle devastazioni è ormai pane quotidiano.

Stavolta i distruttori se la sono presa con un segnale di servizio in prossimità dell’immobile adibito a uffici.

Quella tabella indicava semplicemente il fatto che in quel luogo hanno sede gli uffici di certificazione demografica: niente di più e niente di meno.

Ci si sono messi di buzzo buono e ce l’hanno fatta a svellere dal terreno il blocco di cemento che avvolgeva, e teneva ben saldo al terreno, il robusto palo metallico.

Il Comune provvederà a sistemare. Ma ci si chiede se non sarebbe utile, per questi balordi, spendere energie in modo più utile per sé e per gli altri.