INVIATO CITTADINO Una poesia in ricordo del Maestro Renato Sabatini

Scompariva due anni fa, alla bella età di 93 anni, il Maestro Renato Sabatini, classe 1924. Lo ricordammo con affetto sulle colonne del nostro giornale. Il prossimo mese di novembre, avrebbe compiuto 95 anni. Ci scrive Paolo Ottaviani, poeta e intellettuale, già bibliotecario di Palazzo Gallenga e membro fondatore dell’Associazione “Il Merendacolo”: "Ne sono stato allievo per oltre trent'anni nel Coro dell'Università per Stranieri e nei Cantori di Perugia. Gli ho dedicato il sonetto che ti allego e che riguarda l'infanzia del Maestro, quando era nei Pueri cantores dell'oratorio dei salesiani di Porta Sant'Angelo, nella cattedrale di S. Lorenzo, nella chiesa di Sant'Agostino di Perugia e in molte importanti chiese romane. Spero che tu vorrai rendergli omaggio e ricordarlo, anche attraverso la mia poesia, su PerugiaToday".

Ottemperiamo all’obbligo morale, culturale e amicale, proponendo un testo che ha carattere di alta poesia e celebrazione dell’amicizia.

Il fanciullo cantore

Il fanciullo cantore alza d’istinto / di quando in quando gli occhi verso il cielo / mentre in segreto un angelo dipinto/ sul muro sgretolato dal disgelo // sorride dolcemente ad un giacinto / fiorito sull’altare accanto al velo / di Maria e s’illumina, sospinto /dai salmodici canti e dal Vangelo. // E lassù insegue immagini e colori / di note che ricadono illibate / dentro il suo cuore, alleluia di fiori, // albe, tramonti, il blu di notti alate / e il rosa madreperla che i pastori / primi cantarono a voci spiegate.

Credo che omaggio più bello e sentito non si potesse fare a un uomo che all’arte ha dedicato cuore, energia e competenze. Ciao, Renato. Grazie Paolo.