INVIATO CITTADINO - Tracce di sangue lungo corso Vannucci: "Non possono essere rimosse, per ora"

“Quelle tracce di sangue non possono essere rimosse, per il momento”. Parla un responsabile della Gesenu, intervenuta d’urgenza su segnalazione di diversi cittadini, sollecitati dal nostro servizio. Era necessaria una ripulitura di quelle tracce ematiche, specialmente considerando che, nel pomeriggio, bambini e famiglie sarebbero accorse in massa.

Il fatto è – ci spiegano – che con queste basse temperature non si può usare acqua che si gelerebbe all’istante. “Aspettiamo – questo il messaggio – che la temperatura risalga un poco per usare la lancia con getto ad alta pressione”. Ma, per il momento, che fare?

Le gocce sui travertini sono state ripulite senza difficoltà. Hanno invece ricoperto i punti incriminati sulla pietra serena, mediante uno speciale materiale assorbente che ha il compito di trattenere ciò che resta di quel sangue. E, soprattutto, di occultarlo agli occhi della gente.

Poi, appena possibile, forse domani stesso, procederanno alla rimozione completa. Anche se, con tutta probabilità, qualche traccia scura resterà a macchiare quelle pietre… e la dignità della Vetusta.