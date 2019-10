INVIATO CITTADINO Piazza Partigiani, al via i lavori per i nuovi bagni

Finalmente cessa la vergogna dei bagni al parcheggio di piazza Partigiani. In costruzione una struttura civile e dignitosa.

Una situazione non più sostenibile. Quei bagni erano impresentabili. Ne abbiamo parlato su queste colonne evidenziandone lo stato pietoso: orinatoi inutilizzabili e coperti dal cartone, ritirate fuori esercizio e porte sbarrate e rugginose. Non costituivano certo un bel biglietto da visita per visitatori e ospiti della Vetusta.

Finalmente chi di dovere ha corrisposto a un’indilazionabile esigenza. Hanno infatti spostato la biglietteria e la cassa alla base della scala mobile che sbocca davanti alla procura.

Al posto delle casse sono in costruzione i nuovi bagni. Da qualche giorno è tutto un fervere di operari e artigiani: dagli idraulici ai montatori del cartongesso, agli imbianchini. Una struttura che si prevede curata ed elegante. Finalmente all’altezza di una città che non dovrà più vergognarsi di luoghi di decenza… indecenti.