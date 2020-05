INVIATO CITTADINO Corso Vannucci, via ai lavori per rimuovere l'impalcatura

“Niente gru per corso Vannucci. Verrà montato un ponteggio in via Mazzini. Sono pronte le procedure e i lavori sono di fatto avviati”. Così tranquillizza l’ingegner Riccardo Ricci che rappresenta il condominio e alcuni proprietari dell’edificio che affaccia sul Corso, in corrispondenza dei negozi ex Fagioli, Tezenis e Andrei.

È una buona notizia, anche perché – con le difficoltà della ripresa del commercio – quella struttura in tubi lungo il corso è impattante e orribile a vedersi. Ne abbiamo più volte parlato.

Fu montata, come si ricorderà, come opera provvisionale a seguito della caduta di pezzi di cornicione. Più recentemente i distacchi di parti di intonaco ne hanno avvalorato la necessità. “Ma adesso basta – dicono a una voce i commercianti – non se ne può più di quell’obbrobrio che allontana i clienti dalle vetrine”.

Soddisfazione generale, anche perché mettere d’accordo un condominio su una spesa così considerevole non è cosa semplice.

Lunedì si terrà la terza riunione fra l’Impresa esecutrice, i tecnici e i rappresentanti delle varie parti.

Innanzi tutto, fuori dai piedi quell’orrendo intreccio di tubi metallici dal corso. Poi il via al rifacimento di tetto, gronda e facciata. Certo che con l’ultimo provvedimento governativo, sarebbe da sciocchi non approfittare per portare avanti i lavori quasi a babbo morto.

“Capofila l’azienda telefonica nazionale, nel senso che la gestione di tutto l’ambaradan fa capo alla Telecom che – ci dice Ricci – ha in uso circa l’80% delle superfici”.

I perugini attendono di vedere l’esecuzione di questo lavoro che migliorerà l’appeal della strada (regina del commercio, vetrina e salotto buono d’eccellenza) dedicata al nome e alla memoria del Divin Pittore.